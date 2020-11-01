09:00, 01 11月 2020 | GMT +6
过去24小时全国新增465例新冠确诊病例
哈通社/努尔苏丹/11月1日 -- 据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增 465 例经PCR检测确诊的COVID-19病例。
截至11月1日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达112418人 。
各地区累计确诊和新增情况如下：
努尔苏丹市 - 14597 (+29)
阿拉木图市 - 14756 (+24)
奇姆肯特市 - 5240 (+2)
阿克莫拉州 - 3750 (+27)
阿克托别州 - 3321 (+10)
阿拉木图州 - 5156 (+11)
阿特劳州 - 11299 (+5)
东哈州 - 10050 (+252)
江布尔州 - 4188 (+3)
西哈州 - 7024 (+11)
卡拉干达州 - 10574 (+16)
库斯塔奈州 - 3641 (+13)
克孜勒奥尔达州 - 3262
曼格斯套州 - 3403 (+5)
巴甫洛达尔州 - 4271 (+27)
北哈州 - 4468 (+30)
突厥斯坦州 - 3418
【编译：木合塔尔·木拉提】