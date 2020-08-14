08:12, 14 八月份 2020 | GMT +6
过去24小时全国新增476例新冠确诊病例
哈通社/努尔苏丹/8月14日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎累计确诊人数已达10.18万多人。
据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增 476例 确诊的COVID-19病例。
其中184例为无症状冠状病毒携带者。
各地区新增情况如下（新增数/无症状病毒携带者数）：
努尔苏丹市 - 66 / 8
阿拉木图市 - 40 / 9
奇姆肯特市 - 3 / 3
阿克莫拉州 - 21 / 11
阿克托别州 - 9 / 5
阿拉木图州 - 18 / 10
阿特劳州 - 15 / 11
东哈州 - 97 / 30
江布尔州 - 16 / 10
西哈州 - 32 / 19
卡拉干达州 - 44 / 18
库斯塔奈州 - 27 / 6
克孜勒奥尔达州 - 8 / 5
曼格斯套州 - 13 / 13
巴甫洛达尔州 - 11 / 1
北哈州 - 30 / 6
突厥斯坦州 - 26 / 19
截至8月14日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数已达 101848人 。
【编译：木合塔尔·木拉提】