过去24小时新增478例新冠确诊病例 较前一日减少1.5倍

哈通社/努尔苏丹/8月22日--哈萨克斯坦单日新增新冠确诊病例较前一日减少1.5倍。

据哈萨克斯坦新冠新冠防控跨部门委员会消息，过去24小时，哈萨克斯坦新增经PCR检测确诊的COVID-19病例478例。

相比之下，前一天新增的新冠确诊病例为740例。

全国各地区24小时内新增病例情况分别为：

努尔苏丹市 - 95， 阿拉木图市- 52, 阿克莫拉州 – 59, 阿克托别州 – 16, 阿拉木图州 - 2, 杰特苏州- 3, 阿特劳州- 19, 东哈州- 3, 阿拜州 - 4, 江布尔州 - 3, 西哈州 - 35, 卡拉干达州- 83, 库斯塔奈州 - 45, 克孜勒奥尔达州 - 3, 曼格斯套州- 21, 巴甫洛达尔州 - 17, 北哈州- 13, 突厥斯坦州 - 5。

同时，过去24小时，哈萨克斯坦有917人自COVID-19中康复。

自新冠大流行于2020年爆发至今，哈萨克斯坦全国累计新冠感染病例1 384 027 例，其中有 1 349 188 人痊愈。

【编译：阿依波塔】