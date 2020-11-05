08:08, 05 11月 2020 | GMT +6
过去24小时全国新增494例新冠确诊病例
哈通社/努尔苏丹/11月5日 -- 据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增 494例经PCR检测确诊的COVID-19病例。
截至11月5日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达114235人 。
各地区累计确诊和新增情况如下：
努尔苏丹市 - 14710 (+35)
阿拉木图市 - 14850 (+25)
奇姆肯特市 - 5249 (+8)
阿克莫拉州 - 3862 (+29)
阿克托别州 - 3341 (+6)
阿拉木图州 - 5195 (+7)
阿特劳州 - 11326 (+8)
东哈州 - 10940 (+222)
江布尔州 - 4203 (+4)
西哈州 - 7093 (+29)
卡拉干达州 - 10642 (+20)
库斯塔奈州 - 3704 (+18)
克孜勒奥尔达州 - 3262
曼格斯套州 - 3405
巴甫洛达尔州 - 4432 (+50)
北哈州 - 4602 (+32)
突厥斯坦州 - 3419 (+1)
【编译：木合塔尔·木拉提】