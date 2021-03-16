哈萨克斯坦人口在一年内增长了24.4万

哈通社/努尔苏丹/3月16日 – 根据哈萨克斯坦国家统计局统计，截至2018年2月1日，哈萨克斯坦总人口数为1889.79万。

其中，城市人口达1116.97万人（59.1%），农村人口772.82万人（40.9%）。

与2020年2月1日的数据相比，哈国人口在一年中增长了24.44万人，增幅1.3%。

人口自然增长率

与2020年同期相比，哈萨克斯坦2021年2月的自然人口增长减少了821人或3.6%，实际增长21.68万人。总自然增长率为每千人13.44。

统计显示，2021年1月份全国共新增出生人口3.42万人，比2020年同期少了0.6%。总出生率为每1000人21.17。

报告期内，有1.25万人离世，较2020年同期增加了5.1%。总死亡率为每千人7.73。

2021年1月 1岁以下幼儿夭折人数为241（2020年同期为306），与2020年同期相比减少了21.2%。2021年1月婴幼儿死亡率为每1000人7.06。

人口移徙

根据移徙政策管理部门提供的数据，2021年以定居为目的移民哈国的人口数量较2020年同期减少了57.8%，总数为79290人。从哈国移民至国外定居的人数减少了43%，总数为80199人。

主要的人口移出和移入均来自独联体国家（占移入人口的81.9%和移出人口的84.8%）。

国家内部各地区之间的人口流动也减少了19.1%。

【编译：木合塔尔·木拉提】