中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    09:26, 16 三月 2021 | GMT +6

    哈萨克斯坦人口在一年内增长了24.4万

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/3月16日 – 根据哈萨克斯坦国家统计局统计，截至2018年2月1日，哈萨克斯坦总人口数为1889.79万。

    其中，城市人口达1116.97万人（59.1%），农村人口772.82万人（40.9%）。

    与2020年2月1日的数据相比，哈国人口在一年中增长了24.44万人，增幅1.3%。

    人口自然增长率

    与2020年同期相比，哈萨克斯坦2021年2月的自然人口增长减少了821人或3.6%，实际增长21.68万人。总自然增长率为每千人13.44。

    统计显示，2021年1月份全国共新增出生人口3.42万人，比2020年同期少了0.6%。总出生率为每1000人21.17。

    报告期内，有1.25万人离世，较2020年同期增加了5.1%。总死亡率为每千人7.73。

    2021年1月 1岁以下幼儿夭折人数为241（2020年同期为306），与2020年同期相比减少了21.2%。2021年1月婴幼儿死亡率为每1000人7.06。

    人口移徙

    根据移徙政策管理部门提供的数据，2021年以定居为目的移民哈国的人口数量较2020年同期减少了57.8%，总数为79290人。从哈国移民至国外定居的人数减少了43%，总数为80199人。

    主要的人口移出和移入均来自独联体国家（占移入人口的81.9%和移出人口的84.8%）。

    国家内部各地区之间的人口流动也减少了19.1%。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 人口 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!