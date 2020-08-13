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过去24小时全国新增517例新冠确诊病例
哈通社/努尔苏丹/8月13日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎累计确诊人数已达10.1万多人。
据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增 517例 确诊的COVID-19病例。
其中239例为无症状冠状病毒携带者。
各地区新增情况如下（新增数/无症状病毒携带者数）：
努尔苏丹市 - 38 / 12
阿拉木图市 - 52 / 23
奇姆肯特市 - 10 / 7
阿克莫拉州 - 32 / 14
阿克托别州 - 10 / 6
阿拉木图州 - 21 / 20
阿特劳州 - 20 / 19
东哈州 - 85 / 25
江布尔州 - 19 / 8
西哈州 - 39 / 23
卡拉干达州 - 56 / 13
库斯塔奈州 - 27 / 9
克孜勒奥尔达州 - 4 / 1
曼格斯套州 - 21 / 20
巴甫洛达尔州 - 19 / 6
北哈州 - 33 / 7
突厥斯坦州 - 31 / 26
截至8月13日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数已达 101372人 。
【编译：木合塔尔·木拉提】