08:05, 10 11月 2020 | GMT +6
过去24小时全国新增564例新冠确诊病例
哈通社/努尔苏丹/11月10日 -- 据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增564例经PCR检测确诊的COVID-19病例。
截至11月10日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数 达 117336人 。
各地区累计确诊和新增情况如下：
努尔苏丹市 - 14889 (+22)
阿拉木图市 - 14990 (+24)
奇姆肯特市 - 5267 (+1)
阿克莫拉州 - 4059 (+44)
阿克托别州 - 3370 (+2)
阿拉木图州 - 5255 (+17)
阿特劳州 - 11366 (+7)
东哈州 - 12295 (+245)
江布尔州 - 4225 (+5)
西哈州 - 7300 (+26)
卡拉干达州 - 10725 (+14)
库斯塔奈州 - 3988 (+63)
克孜勒奥尔达州 - 3262
曼格斯套州 - 3408
巴甫洛达尔州 - 4735 (+47)
北哈州 - 4776 (+46)
突厥斯坦州 - 3426 (+1)
【编译：木合塔尔·木拉提】