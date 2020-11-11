08:12, 11 11月 2020 | GMT +6
过去24小时全国新增568例新冠确诊病例
哈通社/努尔苏丹/11月11日 -- 据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增568例经PCR检测确诊的COVID-19病例。
截至11月11日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数 达 117904人 。
各地区累计确诊和新增情况如下：
努尔苏丹市 - 14926 (+37)
阿拉木图市 - 15020 (+30)
奇姆肯特市 - 5270 (+3)
阿克莫拉州 - 4104 (+45)
阿克托别州 - 3377 (+7)
阿拉木图州 - 5269 (+14)
阿特劳州 - 11373 (+7)
东哈州 - 12532 (+237)
江布尔州 - 4230 (+5)
西哈州 - 7324 (+24)
卡拉干达州 - 10737 (+12)
库斯塔奈州 - 4049 (+61)
克孜勒奥尔达州 - 3262
曼格斯套州 - 3410 (+2)
巴甫洛达尔州 - 4787 (+52)
北哈州 - 4806 (+30)
突厥斯坦州 - 3428 (+2)
【编译：木合塔尔·木拉提】