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过去24小时全国新增587例新冠确诊病例
哈通社/努尔苏丹/11月12日 -- 据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增587例经PCR检测确诊的COVID-19病例。
截至11月12日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数 达 118491人 。
各地区累计确诊和新增情况如下：
努尔苏丹市 - 14973 (+47)
阿拉木图市 - 15050 (+30)
奇姆肯特市 - 5278 (+8)
阿克莫拉州 - 4143 (+39)
阿克托别州 - 3385 (+8)
阿拉木图州 - 5285 (+16)
阿特劳州 - 11385 (+12)
东哈州 - 12763 (+231)
江布尔州 - 4236 (+6)
西哈州 - 7352 (+28)
卡拉干达州 - 10753 (+16)
库斯塔奈州 - 4106 (+57)
克孜勒奥尔达州 - 3264 (+2)
曼格斯套州 - 3411 (+1)
巴甫洛达尔州 - 4836 (+49)
北哈州 - 4841 (+35)
突厥斯坦州 - 3430 (+2)
【编译：木合塔尔·木拉提】