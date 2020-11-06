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过去24小时全国新增近600例新冠确诊病例
哈通社/努尔苏丹/11月6日 -- 据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增 591例经PCR检测确诊的COVID-19病例。
截至11月6日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数 达 114 826人 。
各地区累计确诊和新增情况如下：
努尔苏丹市 - 14744 (+34)
阿拉木图市 - 14880 (+30)
奇姆肯特市 - 5254 (+5)
阿克莫拉州 - 3892 (+30)
阿克托别州 - 3347 (+6)
阿拉木图州 - 5205 (+10)
阿特劳州 - 11335 (+9)
东哈州 - 11190 (+250)
江布尔州 - 4207 (+4)
西哈州 - 7142 (+49)
卡拉干达州 - 10662 (+20)
库斯塔奈州 - 3753 (+49)
克孜勒奥尔达州 - 3262
曼格斯套州 - 3405
巴甫洛达尔州 - 4500 (+68)
北哈州 - 4627 (+25)
突厥斯坦州 - 3421 (+2)
【编译：木合塔尔·木拉提】