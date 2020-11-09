08:10, 09 11月 2020 | GMT +6
过去24小时全国新增610例新冠确诊病例
哈通社/努尔苏丹/11月9日 -- 据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增610例经PCR检测确诊的COVID-19病例。
截至11月9日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数 达 116 772人 。
各地区累计确诊和新增情况如下：
努尔苏丹市 - 14867 (+29)
阿拉木图市 - 14966 (+26)
奇姆肯特市 - 5266 (+3)
阿克莫拉州 - 4015 (+42)
阿克托别州 - 3368 (+9)
阿拉木图州 - 5238 (+13)
阿特劳州 - 11359 (+4)
东哈州 - 12050 (+254)
江布尔州 - 4220 (+4)
西哈州 - 7274 (+45)
卡拉干达州 - 10711 (+16)
库斯塔奈州 - 3925 (+60)
克孜勒奥尔达州 - 3262
曼格斯套州 - 3408
巴甫洛达尔州 - 4688 (+61)
北哈州 - 4730 (+42)
突厥斯坦州 - 3425 (+2)
【编译：木合塔尔·木拉提】