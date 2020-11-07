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    09:25, 07 11月 2020 | GMT +6

    过去24小时全国新增613例新冠确诊病例

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    哈通社/努尔苏丹/11月7日 -- 据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增613例经PCR检测确诊的COVID-19病例。

    截至11月7日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数 达 115 439人 。

    各地区累计确诊和新增情况如下：

    努尔苏丹市 - 14789 (+45)

    阿拉木图市 - 14912 (+32)

    奇姆肯特市 - 5257 (+3)

    阿克莫拉州 - 3930 (+38)

    阿克托别州 - 3351 (+4)

    阿拉木图州 - 5214 (+9)

    阿特劳州 - 11350 (+15)

    东哈州 - 11443 (+253)

    江布尔州 - 4212 (+5)

    西哈州 - 7186 (+44)

    卡拉干达州 - 10678 (+16)

    库斯塔奈州 - 3808 (+55)

    克孜勒奥尔达州 - 3262

    曼格斯套州 - 3405

    巴甫洛达尔州 - 4564 (+64)

    北哈州 - 4656 (+29)

    突厥斯坦州 - 3422 (+1)

    标签:
    哈萨克斯坦 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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