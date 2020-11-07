09:25, 07 11月 2020 | GMT +6
过去24小时全国新增613例新冠确诊病例
哈通社/努尔苏丹/11月7日 -- 据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增613例经PCR检测确诊的COVID-19病例。
截至11月7日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数 达 115 439人 。
各地区累计确诊和新增情况如下：
努尔苏丹市 - 14789 (+45)
阿拉木图市 - 14912 (+32)
奇姆肯特市 - 5257 (+3)
阿克莫拉州 - 3930 (+38)
阿克托别州 - 3351 (+4)
阿拉木图州 - 5214 (+9)
阿特劳州 - 11350 (+15)
东哈州 - 11443 (+253)
江布尔州 - 4212 (+5)
西哈州 - 7186 (+44)
卡拉干达州 - 10678 (+16)
库斯塔奈州 - 3808 (+55)
克孜勒奥尔达州 - 3262
曼格斯套州 - 3405
巴甫洛达尔州 - 4564 (+64)
北哈州 - 4656 (+29)
突厥斯坦州 - 3422 (+1)