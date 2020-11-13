08:10, 13 11月 2020 | GMT +6
过去24小时全国新增638例新冠确诊病例
哈通社/努尔苏丹/11月13日 -- 据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增638例经PCR检测确诊的COVID-19病例。
截至11月13日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数 达 119129人 。
各地区累计确诊和新增情况如下：
努尔苏丹市 - 15024 (+51)
阿拉木图市 - 15089 (+39)
奇姆肯特市 - 5282 (+4)
阿克莫拉州 - 4180 (+37)
阿克托别州 - 3395 (+10)
阿拉木图州 - 5301 (+16)
阿特劳州 - 11397 (+12)
东哈州 - 13024 (+261)
江布尔州 - 4243 (+7)
西哈州 - 7382 (+30)
卡拉干达州 - 10770 (+17)
库斯塔奈州 - 4159 (+53)
克孜勒奥尔达州 - 3266 (+2)
曼格斯套州 - 3414 (+3)
巴甫洛达尔州 - 4885 (+49)
北哈州 - 4884 (+43)
突厥斯坦州 - 3434 (+4)
【编译：木合塔尔·木拉提】