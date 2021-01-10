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过去24小时全国新增780例新冠确诊病例
哈通社/努尔苏丹/1月10日--据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时，哈萨克斯坦新增780例经PCR检测确诊的COVID-19病例。
各地区新增情况如下：
阿拉木图市 - 19517 (+116)
东哈州 - 19256 (+37)
努尔苏丹市 -19213 (+54)
阿特劳州 - 14319 (+54)
卡拉干达州 - 12411 (+40)
巴甫洛达尔州- 9892 (+113)
西哈州 - 9576 (+45)
北哈州 - 9133 (+54)
库斯塔奈州 - 8105 (+64)
阿克莫拉州 - 7776 (+60)
阿拉木图州 - 7593 (+62)
齐姆肯特市 -5599 (+29)
江布尔州 - 5131 (+19)
曼格斯套州 - 3800 (+10)
阿克托别州 -3753 (+9)
突厥斯坦州 - 3764 (+14)
克孜勒奥尔达州 -3435 (+0)
截至1月10日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达 162 273人。
【编译：小穆】