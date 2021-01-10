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    08:26, 10 一月 2021 | GMT +6

    过去24小时全国新增780例新冠确诊病例

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    哈通社/努尔苏丹/1月10日--据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时，哈萨克斯坦新增780例经PCR检测确诊的COVID-19病例。

    各地区新增情况如下：

    阿拉木图市 - 19517 (+116)
    东哈州 - 19256 (+37)
    努尔苏丹市 -19213 (+54)
    阿特劳州 - 14319 (+54)
    卡拉干达州 - 12411 (+40)
    巴甫洛达尔州- 9892 (+113)
    西哈州 - 9576 (+45)
    北哈州 - 9133 (+54)
    库斯塔奈州 - 8105 (+64)
    阿克莫拉州 - 7776 (+60)
    阿拉木图州 - 7593 (+62)
    齐姆肯特市 -5599 (+29)
    江布尔州 - 5131 (+19)
    曼格斯套州 - 3800 (+10)
    阿克托别州 -3753 (+9)
    突厥斯坦州 - 3764 (+14)
    克孜勒奥尔达州 -3435 (+0)

    截至1月10日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达 162 273人。

    【编译：小穆】


    标签:
    哈萨克斯坦 统计 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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