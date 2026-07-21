刚果（金）埃博拉确诊病例超2400例

刚果（金）卫生部的报告说，截至19日，共有734名患者正在接受隔离或住院治疗，累计治愈病例为469例。疫情已波及伊图里、北基伍、南基伍、上韦莱和乔波5个省份的47个卫生区，其中，46个卫生区仍存在活跃传播。

报告指出，当前疫情仍在持续蔓延。疫区人员往来频繁、部分地区安全形势复杂、采矿人员流动性大，加之同乌干达、南苏丹跨境人员往来密切，为追踪和阻断疫情带来较大困难。

报告还显示，累计已有121名医务人员感染埃博拉病毒，其中36人死亡，67人治愈，18人仍在接受治疗。

联合国人道主义事务协调厅20日说，伊图里省至少16个流离失所者营地已报告埃博拉确诊病例。这些营地收容超过27万名流离失所者，人员高度聚集，供水、卫生和医疗等基本服务不足，疫情传播风险较高。联合国及合作伙伴正通过增设洗手设施、开展防疫宣传等措施支持当地疫情防控工作，但现有资源仍无法满足实际需要。