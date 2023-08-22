哈通社/阿斯塔纳/8月22日 – 在22日召开的政府例行工作会议上，农业部部长叶尔波勒·卡拉舒科夫介绍了当前针对粮食收割期开展的准备工作情况。

农业部长在会上表示，今年良好的气候为有效开展粮食收割作业提供了条件。

截至目前，全共和国范围内，已经完成了240万公顷谷物和豆类的收割作业，占总计划收割面积的14.1%。

当前每公顷土地收获的粮食量为11.5公担，总收获量为280万吨。

部长表示，今年农作物总收获面积将超过2400万公顷。

即将开始收割作业的作物按照种类分别为：

小麦- 1370万公顷

油籽- 280万公顷

土豆- 18.8万公顷

蔬菜- 16.5万公顷

农业部长在会上强调，今年的播种期采用了优质种子，并在最佳时期完成了播种作业。各个农场按时施肥，并及时为防治杂草和病害采取了必要的农药喷洒处理。

部长还表示，今年作物生长期出现了干旱和田间缺水问题，对农作物生长带来了一些影响。农业部及时采取了相关措施，包括在严重受影响区域宣布紧急态势，加快发放补贴、演唱贷款期限等，尽可能缓解干旱等不利因素对农民收入和支出造成的损失。

【编译：木合塔尔·木拉提】