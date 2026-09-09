汽车贷款利率升至24.4% 市场需求明显降温

（哈萨克国际通讯社讯）在连续数年快速增长后，哈萨克斯坦汽车贷款市场开始放缓。2026年上半年，汽车贷款申请数量同比下降9%，实际发放贷款金额下降24%。哈萨克斯坦金融家协会在最新市场分析中公布了相关数据。

哈萨克斯坦汽车贷款需求下降

（哈萨克国际通讯社讯）在连续数年快速增长后，哈萨克斯坦汽车贷款市场开始放缓。2026年上半年，汽车贷款申请数量同比下降9%，实际发放贷款金额下降24%。哈萨克斯坦金融家协会在最新市场分析中公布了相关数据。

协会专家认为，汽车贷款市场在经历多年快速扩张后，已进入调整阶段。相比去年申请数量增长超过50%，今年1月至6月申请量出现明显回落。

专家将这一变化与市场逐步饱和、货币信贷条件偏紧、银行信贷政策趋于谨慎，以及汽车经销商促销和营销项目减少等因素联系起来。

汽车贷款平均利率升至24.4%

市场最明显的变化之一是贷款成本上升。过去一年，汽车贷款加权平均利率由18.8%升至24.4%。

专家认为，除融资成本上升外，需求结构变化也可能产生影响。部分支付能力较强的消费者此前已通过经销商补贴项目完成购车，因此当前市场需求更多来自使用标准贷款条件的借款人。

同期，汽车贷款申请获批率由17.6%降至16.8%。整体零售贷款获批率也由28.8%降至25.3%。

金融家协会指出，银行在放贷方面更加谨慎，还与居民实际收入仅增长0.1%以及宏观审慎监管趋严有关。

上半年汽车贷款发放额下降24%

2026年上半年，获批用于购车的贷款申请数量同比下降13%，降至44.97万笔。相比之下，一年前这一指标曾增长68%。

实际发放的汽车贷款金额下降更为明显。上半年共发放汽车贷款8866亿坚戈，同比下降24%。同期，整体零售贷款发放规模仅下降3.6%。

专家表示，汽车贷款此前一直是零售贷款增长的重要推动力之一，如今则成为拖累整体增速的因素之一。

汽车贷款在新增零售贷款中的占比，也由2025年底的13.2%降至今年上半年的9.9%。

汽车贷款对家庭预算压力加大

随着利率上升，汽车贷款对家庭财务的压力也有所增加。汽车贷款月均还款额与平均工资之比由24.7%升至30.6%，但仍明显低于50%的临界水平。

专家指出，平均贷款金额下降，未能抵消贷款成本上升带来的影响，说明汽车贷款市场对利率变化较为敏感。

逾期贷款占比升至3%

尽管市场活跃度下降、贷款成本上升，但目前汽车贷款资产质量总体仍较稳定。

逾期汽车贷款占比由2.7%升至3%，仍低于整体零售贷款市场4.4%的水平。

专家认为，汽车贷款通常有车辆作为抵押，同时银行对借款人审核较严，因此问题贷款比例仍保持在相对较低水平。

受新增贷款减少影响，汽车贷款存量增速也明显放缓。上半年汽车贷款组合增长5.2%，而一年前增幅为23.2%。

目前，汽车贷款仍占居民零售贷款总额的16.3%。其中，超过90%的贷款余额集中在500万至2000万坚戈区间。

汽车产量接近翻倍

值得注意的是，在汽车贷款市场降温的同时，哈萨克斯坦汽车产量大幅增长。

今年上半年，全国共生产汽车13.87万辆，而去年同期为6.98万辆，接近翻倍。

专家认为，国产汽车供应增加，可能成为下半年支撑市场需求的重要因素之一。

与此同时，汽车贷款借款人数仍在增加，但增速已有所放缓。上半年新增借款人6.6万人，而一年前增幅为8万人。

金融家协会预计，第三季度汽车贷款需求可能出现一定恢复。银行与汽车经销商合作项目重启、利率补贴，以及货币信贷条件若有所放松，都可能对市场形成支撑。