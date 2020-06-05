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    08:22, 05 六月 2020 | GMT +6

    昨日新增245例确诊 全国冠病累计确诊人数12312

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    哈通社/努尔苏丹/6月5日 – 全国累计确诊新冠病例总数已达12312人。

    哈国新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz消息，哈全境4日全天新增新冠确诊病例 245 ，单日增幅为2.0%

    昨日新增病例最多的地区为阿拉木图市（49例），北哈州无新增。
    4日，哈萨克斯坦有4个地区（卡拉干达州、巴甫洛达尔州、努尔苏丹市、奇姆肯特市）各通报了1例因新冠肺炎导致的死亡病例。
    当日共有366名确诊患者康复出院。

    截至2020年6月5日0时，哈全国累计确诊新冠病例总数已达12312人，其中6606人康复出院，52人病逝。


    4日各地区新增病例数量（增幅）如下：

    阿拉木图市 - 49 (1,8%)
    卡拉干达州 - 48 (4,7%)
    努尔苏丹市 - 35 (1,5%)
    西哈州 - 22 (2,9%)
    奇姆肯特市 - 15 (1,7%)
    阿拉木图州 - 11 (2,7%)
    曼格斯套州 - 11 (3,6%)
    阿特劳州 - 10 (0,9%)
    东哈州 - 9 (5,7%)
    江布尔州 - 7 (1,7%)
    阿克托别州 - 6 (1,6%)
    阿克莫拉州 - 5 (3,0%)
    巴甫洛达尔州 - 5 (2,2%)
    突厥斯坦州 - 5 (1,3%)
    库斯塔奈州 - 4 (2,1%)
    克孜勒奥尔达州 - 3 (0,7%)

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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