白宫24小时之内两度被人“擅闯” 安保措施堪忧

哈通社阿斯塔纳9月21日电，据中新社20日报道，当地时间20日，一名男子因试图驾车"擅闯"美国白宫而被捕，这是24小时之内第二次有人"擅闯"白宫，引起外界对其安保措施的担忧。

负责白宫安全的特工处证实，一名男子当天下午先是出现在白宫一处大门外，紧接着驾车出现在另一处大门外，随后进入车辆安检区，该男子因为拒绝开车离开被逮捕，白宫附近街道一度封闭。事发时总统奥巴马正携"第一家庭"在戴维营过周末，不在白宫。

这是白宫24小时内遇到的第二起"擅闯"事件。昨天晚上7点左右，奥巴马从白宫出发前往戴维营，他离开后仅4分钟，一位42岁的美国男子翻越白宫北侧围栏进入草坪，经北门廊闯入白宫，后被迅速制服，事件导致白宫西翼办公区被迫疏散部分工作人员和记者，特工处目前仍在对这起事件进行调查。美国有线电视新闻网驻白宫记者布里顿(Becky Brittain)称，这是她从事白宫报道9年来第一次被疏散。

截至目前，白宫本月已被"擅闯"三次。本月9•11事件纪念日当天，一名男子翻越围栏，在闯入白宫草坪后被制服，事发时奥巴马不在白宫。 美国媒体分析称，白宫近期多次遭遇"闯入"事件，引起外界对其安保措施的担忧。作为总统官邸，白宫虽然守卫森严，但草坪边上的围栏却不高，民众与白宫之间仅有围栏相隔。围栏外的街区是本地民众和全球游客近距离欣赏白宫的地点，也是各种游行示威活动的举办地，多年来特工处一直在保护总统安全与允许民众接近白宫之间保持平衡，没有封锁这一街区。

近年来，白宫被社会人士和车辆"擅闯"的情况时有发生，甚至酿成惨剧。去年10月，一名女子开车载着一名婴儿闯进白宫南门警戒区，撞伤一名警察后逃逸，最终警方在追捕过程中将肇事女子击毙。

虽然"闯入"事件总是令白宫弥漫紧张情绪，但特工处也不是每次都"如临大敌"。今年8月，一名婴儿穿过白宫围栏爬入草坪，后被特工处人员送回其父母身边。媒体当时报道称，这名婴儿可能是唯一一位无需被讯问动机的"特殊闯入者"。