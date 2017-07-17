国家经济部：我国一年新增人口为近24万人

哈通社/阿斯塔纳/7月17日 -- 据国家经济部消息，2016年6月至2017年6月，我国新增人口数量为23.92万人，同比增长2.3%。

数据显示，今年6月分，全国总人口超过1801.4万人。其中，城市人口为1035.8万人（57.5%）；农村人口为765.6万人（42.5%）。

据统计，2017年1-6月，全国范围新生儿总数为15.5万人，同比减少6.3%，出生率为每1000人当中20.83人。

2017年1-5月，人口自然增长率同比2016同期减少9.1%（9900人），自然增长率为每1000人当中13.37人。1岁以下儿童死亡率同比下降16.8%。

据移民局统计数据显示，2017年1-5月，申请加入哈萨克斯坦国籍的人数为7204名，同比增长36.3%。另外，共有 10975人放弃国籍移居外国，社会增加数（移入人口减掉移出人口）为-3771人。移民流动国主要为独联体国家，占移入人数的68.9%和移出人数87.7%。

国内流动人口较2016年同期增长34%。流动人口顺差（迁入人口减掉迁出人口）最大的地区包括：阿斯塔纳20647人、阿拉木图市9698人、阿克莫拉州1459人。

【编译：小穆】