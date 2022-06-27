24小时内在阿拉木图可以游览哪些地方

哈通社/努尔苏丹/6月27日 -- 阿拉木图是一座历史悠久、景色优美、人文丰富、生活惬意的城市，想要完全了解这座城市，可能需要很长的时间。

但如果作为游客，你只有一天的时间游览阿拉木图，那么下列几个地点是非常适合前往的：

·哈萨克斯坦最古老的滑雪基地«琼布拉克»。滑雪场位于风景如画的同名雪山之上，并且具有雪上运动的所有必要属性。三条高速滑雪道已通过国际认证，为初学者提供了许多温和安全的斜坡，以及经验丰富和训练有素的滑雪者的«红色»和«黑色»高山滑雪道。这里还有一个专门的机构，您可以租用设备，甚至参加基础课程。如果您不打算深入研究这项运动，只是来看看所有这些美景，那么您可以去滑雪场正下方的一家餐馆享用美味的菜肴，并在山地景观的背景下观看无畏的滑雪者。

·«麦迪奥»高山溜冰场。即使您没有冰鞋和至少一些保持冰上平衡的技能，您还是应该去参观阿拉木图世界上最着名的溜冰场。在这里，您可以轻松租用优质溜冰鞋，享用美味的咖啡和当地咖啡馆的面包，并享受美景在露天下滑冰。想象一下：愉快的音乐声，无论您在哪里 - 到处都是风景如画的山峰，在空中有松针的气息......很浪漫的！

·«阔克托别»娱乐中心。从位于多斯特克大道（位于阿拉木图市中心）的缆车站乘坐缆车，您可以«飞行»到1,620米的高度，并达到着名的 «阔克托别»高山公园的大门口。在缆车中度过的6分钟内，你将能够从高空中俯瞰争做城市的美景。而山上的游乐场有着各种娱乐设施，甚至还有一个动物园！



