24吨哈萨克斯坦面粉从库斯塔奈出口到纽约

据农业部消息，这批货物于2026年3月10日装运，包含24吨由哈萨克斯坦最大的面粉加工企业之一、中亚领先企业萨拉马特有限公司（Salamat Company LLP）生产的产品。哈萨克斯坦面粉需求的增长表明国际市场对我国产品持续保持着浓厚的兴趣。

据了解，货物运输采用多式联运集装箱运输方式，铁路和海运交替进行。哈铁快运公司负责初始运输阶段——将货物装入集装箱，并从库斯塔奈送至阿克套港。之后，货物经里海运抵阿拉特港，再经由波季港运往目的地。

货物经黑海运输，经由伊斯坦布尔进入地中海。

运输路线的最后一段将横跨大西洋，最终抵达纽约港。此次海运由全球最大的航运公司之一——达飞海运集团（CMA CGM）合作完成。全程运输时间为58天。

据哈铁快运公司称，货物从发货到最终交付点全程受到监控。这证明了运输链的可靠性和透明度，以及进入新市场的路线的有效性。

【编译：小穆】