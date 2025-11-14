统计：哈萨克斯坦24岁以下员工收入最低
（哈萨克国际通讯社讯）据Energyprom援引国家统计局数据消息，2025年哈萨克斯坦16—24岁员工的平均工资为 279,900 坚戈，为所有年龄组中最低水平；其余年龄段平均收入均超过 400,000 坚戈。
数据显示，2025年收入最高的群体为 35—44岁员工，平均工资达到 455,100 坚戈；45—54岁群体收入为 430,000 坚戈。
55岁以上员工平均工资为 377,400 坚戈，退休人员收入为 337,300 坚戈。
从年度增长看，35—44岁（+14.5%）及45—54岁（+15.3%）群体增幅最大；退休人员工资涨幅最小，为 +5.9%。
在教育背景方面：
-
研究生学历员工收入最高，平均 672,500 坚戈；
-
高等教育学历员工平均收入 497,600 坚戈；
-
中等教育员工平均工资最低，为 289,700 坚戈（同比增长10.5%）；
-
增幅最高的仍为研究生学历群体（+20.3%）。
2025年第三季度，全国平均名义工资达到 429,400 坚戈，是2019年的 2.3 倍。
从地区分布看，2024年平均工资最高的地区为：
-
阿特劳州：633,300 坚戈
-
曼格斯套州：580,900 坚戈
-
乌勒套州：533,600 坚戈
最低工资水平则出现在北哈州、杰特苏州和突厥斯坦州，约 293,000～295,000 坚戈。
从行业来看，高收入群体包括：
-
管理人员与公务人员：685,900 坚戈（其中公务员平均工资为338,600坚戈）
-
工业、运输、建筑业工作人员、操作员和司机：460,000 坚戈以上
-
专业人员：443,000 坚戈
-
非熟练工人收入最低：180,200 坚戈
从性别差异看，男性收入更高，差距在工业领域达到 26.3%，在服务与销售领域为 4.1%。
从工资区间分布看，员工主要集中在：
-
300,000—400,000 坚戈：31.1%（超100万人）
-
200,000—300,000 坚戈：21.7%
-
100,000—200,000 坚戈：21.3%
-
500,000 坚戈以上：23%
收入超过 1,100,000 坚戈的比例为 3.9%（130,500人）。
【编译：达娜】