    14:14, 14 11月 2025

    统计：哈萨克斯坦24岁以下员工收入最低

    哈萨克国际通讯社讯）据Energyprom援引国家统计局数据消息，2025年哈萨克斯坦16—24岁员工的平均工资为 279,900 坚戈，为所有年龄组中最低水平；其余年龄段平均收入均超过 400,000 坚戈。

    数据显示，2025年收入最高的群体为 35—44岁员工，平均工资达到 455,100 坚戈；45—54岁群体收入为 430,000 坚戈。

    55岁以上员工平均工资为 377,400 坚戈，退休人员收入为 337,300 坚戈。

    从年度增长看，35—44岁（+14.5%）及45—54岁（+15.3%）群体增幅最大；退休人员工资涨幅最小，为 +5.9%。

    在教育背景方面：

    • 研究生学历员工收入最高，平均 672,500 坚戈；

    • 高等教育学历员工平均收入 497,600 坚戈；

    • 中等教育员工平均工资最低，为 289,700 坚戈（同比增长10.5%）；

    • 增幅最高的仍为研究生学历群体（+20.3%）。

    2025年第三季度，全国平均名义工资达到 429,400 坚戈，是2019年的 2.3 倍。

    从地区分布看，2024年平均工资最高的地区为：

    • 阿特劳州：633,300 坚戈

    • 曼格斯套州：580,900 坚戈

    • 乌勒套州：533,600 坚戈

    最低工资水平则出现在北哈州、杰特苏州和突厥斯坦州，约 293,000～295,000 坚戈。

    从行业来看，高收入群体包括：

    • 管理人员与公务人员：685,900 坚戈（其中公务员平均工资为338,600坚戈）

    • 工业、运输、建筑业工作人员、操作员和司机：460,000 坚戈以上

    • 专业人员：443,000 坚戈

    • 非熟练工人收入最低：180,200 坚戈

    从性别差异看，男性收入更高，差距在工业领域达到 26.3%，在服务与销售领域为 4.1%。

    从工资区间分布看，员工主要集中在：

    • 300,000—400,000 坚戈：31.1%（超100万人）

    • 200,000—300,000 坚戈：21.7%

    • 100,000—200,000 坚戈：21.3%

    • 500,000 坚戈以上：23%

    收入超过 1,100,000 坚戈的比例为 3.9%（130,500人）。

    【编译：达娜】

