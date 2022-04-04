哈国已同25国恢复通航 每周国际航班达276个

哈通社/努尔苏丹/4月4日 -- 据哈萨克斯坦工业和基础设施发展部最新数据显示，截至目前，哈萨克斯坦已与25个国家开通了70条国际航线，每周国际航班数量达276个。其中与土耳其的航班最多，每周达到49个，其次是阿联酋，每周47个。

从哈萨克斯坦到土耳其，每周有49个航班：

努尔苏丹-伊斯坦布尔（土耳其航空公司-5，阿斯塔纳航空公司-5）；

阿拉木图-伊斯坦布尔（土耳其航空公司-7，阿斯塔纳航空公司-6）；

奇姆肯特-伊斯坦布尔（SCAT-1,Pegasus航空公司-2）；

阿克托别-伊斯坦布尔（SCAT-2）；

突厥斯坦-伊斯坦布尔（土耳其航空公司-3，Fly Arystan-3）；

阿克套-伊斯坦布尔（SCAT-2、土耳其航空-3、Fly Arystan-1）；

阿拉木图-安塔利亚（土耳其航空公司-2，阿斯塔纳航空公司-4，Pegasus航空公司-1）；

努尔苏丹-安塔利亚（阿斯塔纳航空-2）。

哈萨克斯坦与阿联酋，每周有47个航班：

努尔苏丹-迪拜（阿斯塔纳航空-7，迪拜航空-7）；

阿拉木图-迪拜（阿斯塔纳航空-10，迪拜航空-10）；

阿拉木图-沙迦（阿拉伯航空-5）；

阿克套-迪拜（Fly Aristan-2）；

奇姆肯特-迪拜（Fly Aristan-2）；

阿拉木图-阿布扎比（Wizz Air Abu Dhabi–2）；

努尔苏丹-阿布扎比（wizz air Abu Dhabi–2）。

与乌兹别克斯坦，每周开通39个航班：

努尔苏丹-塔什干（阿斯塔纳航空-3，乌兹别克斯坦航空-3）；

阿拉木图-塔什干（阿斯塔纳航空-7，乌兹别克斯坦航空-7）；

阿拉木图-撒马尔罕（乌兹别克斯坦航空-2，Fly Aristan-2）；

阿克套-努库斯（SCAT-2，乌兹别克斯坦航空-2）；

阿克套-乌尔根奇（SCAT-2，乌兹别克斯坦航空-2）；

阿克托比-努库斯（乌兹别克斯坦航空-2）；

突厥斯坦-塔什干（Fly Arystan-3）；

纳曼干-阿拉木图（乌兹别克斯坦航空-2）。

与俄罗斯，每周开通31班航班:

努尔苏丹-莫斯科(SCAT-7)；

努尔苏丹-叶卡捷琳堡(Red Wings -3)；

努尔苏丹-鄂木斯克(red wings-2)；

阿拉木图-莫斯科(SCAT -3)；

阿拉木图-车里雅宾斯克(Red Wings -2)；

阿拉木图-叶卡捷琳堡(Red Wings -3)；

奇姆肯特-莫斯科(SCAT -3)；

阿克套-莫斯科(SCAT -3)；

阿克套-格罗兹尼(SCAT-1)；

阿克套-马哈奇卡拉(SCAT-1)；

库斯塔奈-莫斯科(俄罗斯航空-3)。

此外，与格鲁吉亚每周开通22次航班；

与吉尔吉斯斯坦每周开通16次航班；

与德国每周开通10次航班；

与阿塞拜疆每周开通9次航班；

与白俄罗斯每周开通8次航班；

与沙特阿拉伯、卡塔尔、马尔代夫每周各开通4次航班；

与埃及、韩国、荷兰、泰国、科威特、印度、斯里兰卡每周均开通3班；

与波兰、英国、塔吉克斯坦、亚美尼亚、蒙古每周各2班；

与匈牙利每周1班。