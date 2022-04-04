哈国已同25国恢复通航 每周国际航班达276个
从哈萨克斯坦到土耳其，每周有49个航班：
努尔苏丹-伊斯坦布尔（土耳其航空公司-5，阿斯塔纳航空公司-5）；
阿拉木图-伊斯坦布尔（土耳其航空公司-7，阿斯塔纳航空公司-6）；
奇姆肯特-伊斯坦布尔（SCAT-1,Pegasus航空公司-2）；
阿克托别-伊斯坦布尔（SCAT-2）；
突厥斯坦-伊斯坦布尔（土耳其航空公司-3，Fly Arystan-3）；
阿克套-伊斯坦布尔（SCAT-2、土耳其航空-3、Fly Arystan-1）；
阿拉木图-安塔利亚（土耳其航空公司-2，阿斯塔纳航空公司-4，Pegasus航空公司-1）；
努尔苏丹-安塔利亚（阿斯塔纳航空-2）。
哈萨克斯坦与阿联酋，每周有47个航班：
努尔苏丹-迪拜（阿斯塔纳航空-7，迪拜航空-7）；
阿拉木图-迪拜（阿斯塔纳航空-10，迪拜航空-10）；
阿拉木图-沙迦（阿拉伯航空-5）；
阿克套-迪拜（Fly Aristan-2）；
奇姆肯特-迪拜（Fly Aristan-2）；
阿拉木图-阿布扎比（Wizz Air Abu Dhabi–2）；
努尔苏丹-阿布扎比（wizz air Abu Dhabi–2）。
与乌兹别克斯坦，每周开通39个航班：
努尔苏丹-塔什干（阿斯塔纳航空-3，乌兹别克斯坦航空-3）；
阿拉木图-塔什干（阿斯塔纳航空-7，乌兹别克斯坦航空-7）；
阿拉木图-撒马尔罕（乌兹别克斯坦航空-2，Fly Aristan-2）；
阿克套-努库斯（SCAT-2，乌兹别克斯坦航空-2）；
阿克套-乌尔根奇（SCAT-2，乌兹别克斯坦航空-2）；
阿克托比-努库斯（乌兹别克斯坦航空-2）；
突厥斯坦-塔什干（Fly Arystan-3）；
纳曼干-阿拉木图（乌兹别克斯坦航空-2）。
与俄罗斯，每周开通31班航班:
努尔苏丹-莫斯科(SCAT-7)；
努尔苏丹-叶卡捷琳堡(Red Wings -3)；
努尔苏丹-鄂木斯克(red wings-2)；
阿拉木图-莫斯科(SCAT -3)；
阿拉木图-车里雅宾斯克(Red Wings -2)；
阿拉木图-叶卡捷琳堡(Red Wings -3)；
奇姆肯特-莫斯科(SCAT -3)；
阿克套-莫斯科(SCAT -3)；
阿克套-格罗兹尼(SCAT-1)；
阿克套-马哈奇卡拉(SCAT-1)；
库斯塔奈-莫斯科(俄罗斯航空-3)。
此外，与格鲁吉亚每周开通22次航班；
与吉尔吉斯斯坦每周开通16次航班；
与德国每周开通10次航班；
与阿塞拜疆每周开通9次航班；
与白俄罗斯每周开通8次航班；
与沙特阿拉伯、卡塔尔、马尔代夫每周各开通4次航班；
与埃及、韩国、荷兰、泰国、科威特、印度、斯里兰卡每周均开通3班；
与波兰、英国、塔吉克斯坦、亚美尼亚、蒙古每周各2班；
与匈牙利每周1班。