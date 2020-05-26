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    09:15, 26 五月 2020 | GMT +6

    新冠肺炎：25日增幅破5% 累计确诊接近9000例

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    哈通社/努尔苏丹/5月26日 – 哈萨克斯坦25日新冠肺炎（COVID-19）新增确诊病例438例，增幅5.1%。

    全国疫情信息官方发布 平台coronavirus2020.kz统计显示，25日单日增幅最高的地区为江布尔州-17.5%，新增病例最多的是阿拉木图市-75例。

    值得一提的是，北哈州和东哈州25日无新增病例。

    此外，25日全天，共有163名确诊患者康复出院。

    截至26日0时，全国累计确诊8969例，其中4515例康复出院，35例死亡。

    各地区25日单日新增病例（增幅）数据如下：

    阿拉木图市 – 75 (3,4%)

    奇姆肯特市 – 69 (11,3%)

    卡拉干达州 – 67 (11,3%)

    努尔苏丹市 – 56 (3,4%)

    江布尔州 – 51 (17,5%)

    西哈州 – 38 (9,2%)

    阿特劳州 – 32 (3,6%)

    突厥斯坦州 – 17 (5,4%)

    阿拉木图州 – 12 (4,2%)

    克孜勒奥尔达州 – 8 (2,4%)

    库斯塔奈州 – 5 (4,1%)

    曼格斯套州 – 5 (3,0%)

    阿克托别州 – 2 (0,7%)

    阿克莫拉州 – 1 (0,7%)


    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    哈萨克斯坦 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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