目前约有2500名哈国公民因航班取消而滞留土耳其

哈通社阿斯塔纳7月16日电（记者肯杰凯•托赫塔穆拉特克兹）投资和发展部16日召开紧急新闻发布会表示，由于相关航班航线停运，目前约有2500多名哈萨克斯坦公民滞留土耳其，等待归国。

"目前我们正在同哈萨克斯坦驻土耳其大使馆和土耳其民航部门展开积极地沟通，我国外交部已经开通了紧急热线，方便在土的哈萨克斯坦公民与我国驻外机构联系，获得必要的帮助。在航班线路恢复运行后，滞留土耳其的我国公民将可通过原有的机票顺利归国。根据目前掌握的消息，由于两国之间的航班均被推迟，目前至少有2500名哈萨克斯坦公民滞留在土耳其机场。"投资和发展部副部长别利克•卡玛利耶夫说。



周五晚间，土耳其政府通报称，该国发生军事政变。土耳其总统埃尔多安表示，此次军事政变系"一小撮反叛团体"则策划和实施，并号召国民同政变团体抗争。

截至目前掌握的消息显示，政变已经造成60人死亡。

哈萨克斯坦驻土耳其大使馆建议在土旅行、居住和工作的我国公民，尽可能待在住处，不要外出，并同哈萨克斯坦大使馆保持密切联系。

外交部为在土耳其的我国公民开通了热线电话。

热线电话号码为：

-哈萨克斯坦驻土耳其大使馆（安卡拉市）：+90-533-600-6092；

-哈萨克斯坦驻土耳其总领事馆（伊斯坦布尔）：+90-542-471-2211；

-哈萨克斯坦驻土耳其领事馆（安塔利亚）：+90-535-418-3532。（编译：木合塔尔·木拉提）