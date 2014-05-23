中俄天然气大单：中方先付250亿美元预付款

哈新社阿斯塔纳讯，据俄新网5月23日报道，俄气公司副董事长梅德韦杰夫在圣彼得堡国际经济论坛非正式会晤期间向记者证实，俄气公司将向中国供应的天然气价格高于每千立方米350美元。他还表示，俄气公司已与中方初步商定了250亿美元的天然气预付款。

俄罗斯外交部副部长阿列克谢•梅什科夫在圣彼得堡国际经济论坛非正式会晤期间向记者表示，俄罗斯与中国积极合作只能促使欧盟有兴趣与莫斯科进行互利合作。 他指出："俄罗斯是个伟大的国家，它拥有多方面对外政策、多方经济联系。恰恰相反，我们与中国的积极合作只能促使我们的欧洲伙伴有兴趣进行互利合作。" 他强调，欧洲也在与中国积极打交道。他说："俄罗斯是欧盟的第三大经济伙伴，贸易额超过4000亿美元，欧盟第二大经济伙伴是中国，因此我不认为这方面存在矛盾。" 他表示："十分明显的是：俄罗斯最近15年来对亚太地区的兴趣不断增加，我们在这个地区有很多利益。" 俄气公司与中石油周三签署了每年对华供应380亿立方米天然气的30年期合同，总价值将达4000亿美元。该合同是俄气最大的合同。天然气价格与原油和石油产品价格挂钩，供应或于4至6年后开始。俄气公司副董事长梅德韦杰夫在圣彼得堡国际经济论坛非正式会晤期间向记者证实，俄气公司将向中国供应的天然气价格高于每千立方米350美元。他还表示，俄气公司已与中方初步商定了250亿美元的天然气预付款。