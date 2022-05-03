哈通社/努尔苏丹/5月3日--匈牙利政府每年为哈萨克斯坦学生提供250个公费教育名额。

在与到访的匈牙利外交与对外经济部部长彼得·西亚尔托举行会晤期间，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列乌别尔德表示，两国间的投资项目正在能源等关键领域实施，包括在可再生能源、石油和天然气、农业、制药、运输和物流等领域。考虑在阿斯塔纳国际金融中心开设代表处的匈牙利公司数量也在逐步增加。

“ 双边合作的重要方向之一是教育。目前，约一千名哈萨克斯坦学生在匈牙利读书，该国政府每年为哈萨克斯坦学生提供 250个公费教育名额。”他说。

此外，外长指出，有兴趣用匈牙利语学习的哈萨克斯坦学生数量也在增加。

“我们也感谢在匈牙利大学学习哈萨克语的匈牙利学生。毫无疑问，这些年轻人将成为连接两国的桥梁。我们的会谈将为进一步发展互利合作开辟广阔的空间。相信匈牙利外交与对外经济部部长彼得·西亚尔托对哈萨克斯坦的访问将能够为加强努尔苏丹与布达佩斯在双边和多边形式的战略伙伴关系提供更多动力。 ” 外长说。

【编译：阿依波塔】