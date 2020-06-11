09:16, 11 六月 2020 | GMT +6
哈境内无症状感染者总数为2529人
哈通社/努尔苏丹/6月11日 – 10日哈国新增新冠病毒无症状感染者393人。
根据哈国新冠疫情官方信息平台数据，截至2020年6月11日9时，哈国境内无症状新冠病毒感染者总数已达 2529 人 ，其中10日单日 新增393人 。
各地区无症状感染者数量（新增）如下：
努尔苏丹市 - 332 (+39)
阿拉木图市 - 291 (+43)
奇姆肯特市 - 365 (+63)
阿克莫拉州 - 28 (+8)
阿克托别州 - 44 (+16)
阿拉木图州 - 165 (+37)
阿特劳州 - 224 (+63)
东哈州 - 107 (+8)
江布尔州 - 39 (+7)
西哈州 - 230 (+15)
卡拉干达州 - 303 (+24)
库斯塔奈州 - 21 (+6)
克孜勒奥尔达州 - 81 (+13)
曼格斯套州 - 115 (+32)
巴甫洛达尔州 - 30 (+5)
北哈州 - 80 (+1)
突厥斯坦州 - 74 (+13)
根据此前的报道，哈萨克斯坦卫生部6日发布消息称，将 单独公布无症状感染者数据 。 无症状感染者不被计入确诊患者总数，将被视为病毒携带者进行分项统计。
【编译：木合塔尔·木拉提】