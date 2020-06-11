哈境内无症状感染者总数为2529人

哈通社/努尔苏丹/6月11日 – 10日哈国新增新冠病毒无症状感染者393人。

根据哈国新冠疫情官方信息平台数据，截至2020年6月11日9时，哈国境内无症状新冠病毒感染者总数已达 2529 人 ，其中10日单日 新增393人 。

各地区无症状感染者数量（新增）如下：

努尔苏丹市 - 332 (+39)

阿拉木图市 - 291 (+43)

奇姆肯特市 - 365 (+63)

阿克莫拉州 - 28 (+8)

阿克托别州 - 44 (+16)

阿拉木图州 - 165 (+37)

阿特劳州 - 224 (+63)

东哈州 - 107 (+8)

江布尔州 - 39 (+7)

西哈州 - 230 (+15)

卡拉干达州 - 303 (+24)

库斯塔奈州 - 21 (+6)

克孜勒奥尔达州 - 81 (+13)

曼格斯套州 - 115 (+32)

巴甫洛达尔州 - 30 (+5)

北哈州 - 80 (+1)

突厥斯坦州 - 74 (+13)

根据此前的报道，哈萨克斯坦卫生部6日发布消息称，将 单独公布无症状感染者数据 。 无症状感染者不被计入确诊患者总数，将被视为病毒携带者进行分项统计。

【编译：木合塔尔·木拉提】