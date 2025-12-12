2530万笔交易：哈萨克斯坦银行卡境外使用创历史新高

根据哈萨克斯坦央行数据，2025年10月，哈萨克斯坦境内使用本国及外国银行发行的银行卡完成的无现金交易次数超过12亿笔，为历史最高水平。数据显示，该指标环比增长4%，同比增长8%，整体增幅保持温和。

在交易金额方面，当月无现金支付总额为16.8万亿坚戈。按名义计算，环比增长7%，同比增长9%。不过，第一信贷局指出，若扣除通胀因素，同比实际增幅约为-3%，未再创历史新高。

与此同时，哈萨克斯坦银行卡在境外的使用情况表现尤为突出。数据显示，10月份在境外完成的无现金交易次数达到2530万笔，创自2019年10月开始统计以来的新纪录。该指标环比增长13%，同比增长15%。

境外交易总额为4254亿坚戈，无论按坚戈还是按美元计算，均较上月增长11%。按年度计算，境外交易金额名义同比增长19%，在考虑坚戈对美元贬值因素后，实际增幅约为7%。

分析认为，境外交易规模持续扩大，反映出哈萨克斯坦居民跨境消费、旅游和国际支付活动的活跃程度不断提升。

【编译：达娜】