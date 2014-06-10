江布尔州：总值254亿坚戈的7个工业项目将于今年投产

哈通社塔拉兹6月10日电，据江布尔州政府发布的消息，在"加速工业化和创新发展国家规划"框架下，江布尔州今年计划完成总值达254亿坚戈的7个工业项目，这将提供1147个固定工作岗位。

计划投产的各项目分别为：

1.总价值129亿坚戈的氰化钠生产厂，预计年产量达1.5万吨， 将为塔拉斯县提供500个工作岗位。 2.位于库尔戴县的风力发电厂，总价值64亿坚戈，输出功率21兆瓦。 3.预计年产量达500公斤的黄金冶炼厂，项目总值21亿坚戈。 4.坐落于江布尔县的肉加工厂，项目总值26亿坚戈，年加工量可达2千吨。 5.具有1200吨年加工量的鱼肉加工厂，计划坐落于莫英库木县，项目总价值为6坚戈。 6.项目总值5亿坚戈的板房制造厂，工厂将位于塔拉兹市，并引用德国制造技术。 7.总价值为3亿坚戈的铝散热器制造厂。

据悉，2015-2018年期间还将完成总价值为4700亿坚戈的大型工业项目，这将帮助解决近3千人的就业问题。据计划，2010-2018年期间江布州计划实施38个工业项目，其中19个位于州内各县。