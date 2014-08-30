美国宣布加大对伊朗制裁 逾25家公司和个人上榜

哈通社阿斯塔纳8月30日电，据中新社报道，美国白宫29日宣布，自即日起对支持伊朗核计划、支持恐怖主义、协助伊朗逃避国际制裁的一批公司和个人实施制裁。财政部随后发表的声明显示，共有超过25家公司和个人成为制裁对象，涉及金融、能源等行业。

白宫国家安全委员会发言人海登当天发表声明说，在实施额外制裁、对伊朗施加压力的同时，美方继续致力于与伊核问题六国合作，努力达成伊核问题全面解决方案，确保伊朗核计划"完全用于和平目的"。 财政部当天宣布对逾25家公司和个人实施制裁，称这些公司参与支持伊朗核计划、支持地区恐怖主义、帮助伊朗逃避国际制裁。美方冻结这些公司和个人在美国司法管辖范围内的资产，禁止本国公民与其交易，任何为与制裁有关的个人提供交易便利的外国公民也将被列入制裁名单。 财政部公布的制裁清单包括Asia Bank等6家伊朗银行、2家伊朗航空公司、总部位于土耳其和泰国的两家物流公司等。 美国国务院同日宣布对为伊朗发展大规模杀伤性武器提供支持的数家公司实施制裁，包括位于伊朗的防务创新与研究组织(SPND)和核科学与技术研究院(NSTRI)、向伊朗航运业提供支持的阿联酋Goldentex FZE公司、向伊朗石化产业提供支持的意大利Dettin SpA公司等。美方称，任何为伊朗核计划提供支持、帮助伊朗逃避国际制裁的公司和个人都会面临严重后果。 伊朗与伊核问题六国去年11月在日内瓦达成协议，约定在6个月内，伊朗停止部分敏感的核活动以换取西方减轻对其经济制裁，各方开始就全面解决伊核问题的协议进行谈判。截至今年7月20日，六国与伊朗仍未能达成全面协议，各方决定将谈判期限延长4个月。伊朗最高领袖哈梅内伊本月13日曾表示，美国自谈判以来加紧了对伊朗的制裁，表现出更大敌意。