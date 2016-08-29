纳扎尔巴耶夫：哈萨克斯坦在过去25年一直致力于世界和平事业发展

哈通社阿斯塔纳8月29日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）29日，纳扎尔巴耶夫总统在"建立无核化世界"高级别国际研讨会上表示，哈萨克斯坦在过去25年一直在致力于世界和平事业发展。

纳扎尔巴耶夫说："8月29日，是人类历史具有重要意义的日期。25年前的今天，我下达总统令，永久关闭了世界上最大的核试验基地之一的塞梅核试验场。这个连续40多年不间断进行着核爆炸试验的基地就此被封。哈萨克斯坦也因此在独立初期向世界展示了其崇尚和平发展道路的本质。而这也成为哈萨克斯坦在国际安全事业中所开辟的先河。今年恰逢国家独立25周年，而哈萨克斯坦也在这过去的四分之一个世纪中一直致力于世界和平事业的发展。"



纳扎尔巴耶夫提到，哈萨克斯坦在世界和平事业中提出了诸多倡议，而他提出的"21世纪无核化世界"宣言更是其努力的最好证明。哈萨克斯坦的和平倡议受到国际社会的一致认可，它也因此成为了全球反核运动的先驱，8月29日也被联合国定为禁止核试验国际日。



纳扎尔巴耶夫强调，相信今日举行的"建立无核化世界"高级别国际研讨会也会将大家集合至一个共同的目标，并为国际安全事业做出贡献。（编译：塔布斯）