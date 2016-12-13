世界多国元首向纳扎尔巴耶夫总统发来贺电 祝贺哈萨克斯坦迎来独立25周年纪念日

哈通社阿斯塔纳 -- 据总统府新闻局消息，独立25周年之际，世界多国元首纷纷向纳扎尔巴耶夫总统发来贺电，祝贺哈萨克斯坦迎来独立25周年纪念日。

贺电中，多国元首指出了哈萨克斯坦自独立以来所取得的成就，以及纳扎尔巴耶夫总统为巩固国家独立和推进国家发展所作出的杰出贡献。



白俄罗斯总统亚历山大•卢卡申科就我国独立25周年纪念日向纳扎尔巴耶夫总统表示了衷心的祝贺。



"在您的英明领导下，哈萨克斯坦逐渐成为了区域性强国，您采取的一系列政策为国家经济发展注入了新的动力。社会和谐与外交政策促使哈萨克斯坦在国家舞台上的地位不断提高。我们希望继续推进白俄罗斯与哈萨克斯坦的友谊关系，增进互信了解，推动两国关系在新时期平稳发展。"他说。



新加坡共和国总统陈庆炎表示，哈新两国之间的友好合作关系进一步推进了两国在经济领域的发展。



"在纳扎尔巴耶夫总统的正确带领下，哈萨克斯坦取得了前所未有的巨大成就。哈萨克斯坦为维护地区及世界的和平稳定作出了杰出贡献，在国际舞台上的地位也因此逐渐提高。新加坡正迫不及待地等待2017世博会的到来，并将积极参展世博会。"他说。



比利时国王菲利普表示，比利时希望与哈萨克斯坦进一步推进两国之间的友好关系，为提高提高两国人民生活水平创造有利条件。



澳大利亚总督彼得•科斯格罗夫祝贺了哈萨克斯坦迎来独立25周年纪念日，以及哈萨克斯坦当选联合国安理会非常任理事国。



"独立25年以来，哈萨克斯坦与澳大利亚在各领域建立了有利的合作关系。我坚信，两国之间的友好关系将会不断加深。"他说。



此外，荷兰国王威廉•亚历山大与罗马尼亚总统克劳斯•沃纳•约翰尼斯也发来贺电，祝贺哈萨克斯坦迎来独立25周年纪念日。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】