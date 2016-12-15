独立25周年大型庆祝集会在首都召开

哈通社阿斯塔纳 - 庆祝哈萨克斯坦共和国独立25周年大型集会15日在首都阿斯塔纳举行，纳扎尔巴耶夫总统出席会议并发表讲话。

大会开场，全体与会成员起立向国旗致敬，会场上奏起了庄严的国歌。



哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫首先发表讲话，强调在祖国独立25周年之际，举办此次集会的重要性，并高度评价了纳扎尔巴耶夫总统在25年间为国家发展所作出的贡献。



纳扎尔巴耶夫总统随后发表讲话。







总统首先向全体哈萨克斯坦人民致以25周年独立纪念日节日祝贺。随后，总统追忆往昔、展望未来，总结了哈萨克斯坦独立25年来，各行各业的劳动者们为祖国的发展所做出的巨大成就，并对未来的发展，尤其是事关国计民生的重要领域做出了安排和指示。



在讲话中，纳扎尔巴耶夫总统强调，独立至今，哈萨克斯坦以法律形式明确了国语--哈萨克语的地位，并成功的恢复了人民的宗教信仰自由，建立了各民族、各宗教和谐共存的自由社会。



"作为突厥的继承人，我们成功的让蓝色的旗帜飘扬在了蓝天之下，成为了联合国的合法成员。我们令1500多年前阙特勤石碑上刻下的‘永恒之国'字眼，成为了全国人民认可的理念。我们恢复了自古传承的语言，明确了自己的信仰。我们--哈萨克人，是团结的、友好的、和平的人民。我们是全球无核武器化运动的领导者，是不断进取和发展的国家，我们的未来充满希望，也必将辉煌。"纳扎尔巴耶夫说。







总统还在讲话中谈到了独立至今，各领域工作者们为哈萨克斯坦的经济社会发展所做出的贡献，并着重感谢矿业工人们的辛勤奉献。



纳扎尔巴耶夫总统表示，虽然遭遇了全球性经济危机的影响，但哈萨克斯坦的社会经济依然保持着平稳发展的势头。至2017年，我国国民退休金将提高20%。



"坚强的人民，辛勤而无私奉献的劳动者们，一直都是哈萨克斯坦得以实现稳定高速发展的坚强后盾。在困难的时期，人民的支持给予了我无限的力量与慰藉。25年前，在我刚刚成为总统时，我曾表示愿为哈萨克斯坦的人民和国家的未来不惜一切，今天，我仍将如此。"纳扎尔巴耶夫说。







纳扎尔巴耶夫总统在评价国家独立25周年来所取得的成就的同时，还强调称，哈萨克斯坦的独立，以及其至今走过的四分之一个世纪的历史，将被铭记在欧亚大陆中心这片神圣的土地上。



总统还谈及去年举行的哈萨克汗国建立550周年庆典并强调称，过去哈萨克的历史曾因各种原因被人隐去或歪曲，但这些光辉的历史不会被尘埃所遮蔽。他表示，1991年哈萨克斯坦重获独立，恰是这一光芒冲破尘封的时刻。



"独立自主的哈萨克斯坦，在25年的时间里战胜了许多困难，并实现了飞跃式的发展。在20世纪初期，哈萨克大地上的人均寿命只有不过32岁，而独立至今，哈萨克斯坦人均寿命已经达到了72岁，并可以预期将在2050年突破80岁。我们的成就是非凡的。"他说。







最后，纳扎尔巴耶夫总统再次向全体哈萨克斯坦人民，以及全球友好人士致以节日问候，并祝福祖国哈萨克斯坦在人民的支持下不断前进，取得更多辉煌成就。



【编译：木合塔尔·木拉提】