纳扎尔巴耶夫总统主持独立25周年纪念碑揭幕仪式

哈通社阿斯塔纳 -- 独立25周年之际，纳扎尔巴耶夫总统于16日在阿斯塔纳市主持了独立25周年纪念碑揭幕仪式。





揭幕仪式期间，纳扎尔巴耶夫总统就独立日向全体哈萨克斯坦人民表示了祝贺。



纳扎尔巴耶夫说："今天是12月16日，是哈萨克斯坦独立日。在25年前的今天，我们在阿拉木图市向全世界宣告了哈萨克斯坦，这个主权独立、人民自由的伟大国家的诞生。如今已经过去了25年。我们为庆祝独立25周年，举办了许多隆重的活动。而今天，我们又在阿斯塔纳市建立了一个新的纪念碑。"







纳扎尔巴耶夫还指出，独立25周年之际，在即将举行2017世博会的世博园区内建立这座独立25周年纪念碑拥有重要意义。



"我们在将首都迁移至阿克莫拉时，我们对新的首都进行了全面的改造，并在首都的中心建立了阿斯塔纳标志性建筑--巴伊铁列克观景塔。随后，我们又建立了‘哈萨克耶勒'纪念碑。在独立20周年之际，我们在首都建立了‘永恒的国家'凯旋门。如今，我们为纪念独立25周年，特意建立了一座拥有25个棱角的纪念碑。纪念碑中的每一个棱角都记录着我们在每一年实施的重大政策。"他说。



【记者：肯杰凯•托克塔穆拉特克兹 编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】





