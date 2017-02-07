捷克议长高度评价哈萨克斯坦在25年间取得的成就

哈通社阿斯塔纳 - 2月6日，哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议长努尔兰•尼格马图林在阿斯塔纳同到访的捷克众议院议长杨•哈玛切克举行会谈。

马吉利斯新闻处消息称，此次会面在两国议会间交流史上具有重要的意义。



会谈中，尼格马图林对哈玛切克此次哈萨克斯坦之行表示欢迎，并强调，捷克代表团的来访证明了捷方进一步加深哈捷两国合作深度和广度的意愿。



在重申捷克是哈萨克斯坦在中欧和东欧地区重要的政治和经济伙伴的同时，尼格马图林强调，两国总统之间基于相互信任的多次建设性会面，为两国友好关系的不断发展打下了坚实的基础。



尼格马图林在发言中还谈到了哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫正在推动的国家权力再分配改革进程，以及前不久发表的国情咨文。



他表示，在这份国情咨文当中，纳扎尔巴耶夫总统将经济发展放在了重要的位置，而在哈萨克斯坦的经济发展当中，捷克同样有着自己的位置。



据其介绍，哈捷两国目前的合资企业已经过百，捷克在哈萨克斯坦的投资额也达到了1.86亿美元。



双方在农业、汽车制造业、能源、制药业和旅游业的合作潜力及前景十分广阔。



哈玛切克则高度评价了哈萨克斯坦在独立25年间所取得的成就。



他表示，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫的影响力已经不仅仅局限于中亚地区，而是成为了能够影响世界政治舞台的重要力量。



双方还讨论了将于今年6月在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举行的2017世博会相关议题。



世博会期间，捷克共和国总统米洛什•泽曼将作为贵宾访问阿斯塔纳。



捷克将在世博会期间开设国家馆。



据悉，这是布拉格首次参加专业性世博会。



在此次会谈中，双方还就地区安全、人文交流以及进一步加深两国议会间交流等问题，深入交换了意见。



【编译：木合塔尔·木拉提】