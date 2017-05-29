哈萨克斯坦和爱沙尼亚建交25周年 外交部发表哈爱建交公报

哈通社阿斯塔纳 -- 据外交部消息，在哈萨克斯坦和爱沙尼亚建交25周年之际，外交部发表哈爱建交公报。公报内容如下：

5月27日是哈萨克斯坦共和国与爱沙尼亚共和国建立外交关系25周年纪念日。



在这25年里，哈萨克斯坦和爱沙尼亚在各领域的合作持续发展，同时在国际舞台上建立了稳定的政治对话平台，两国议会间合作也在日益深化，同时还建立了法律和体制框架。



纳扎尔巴耶夫总统于1994年和2011年对爱沙尼亚的访问、爱沙尼亚总统伦纳德•梅里（1994年）、阿诺尔德•吕特尔（2004年）以及爱沙尼亚总理安德鲁斯•安西普（2009年和2012年）对哈萨克斯坦的访问为进一步深化两国关系注入了不竭动力。



哈萨克斯坦和爱沙尼亚经贸合作也得到进一步发展。2016年10月24日在塔林举行的经济和科技合作政府间委员会会议为加强两国经济关系起到了重要作用。



与此同时，教育和人文领域也是哈萨克斯坦与爱沙尼亚合作前景主要方向之一。2009年，两国教育部就加强两国高等教育机构间合作达成共识。此外，哈萨克斯坦私立大学和爱沙尼亚大学签署了一系列协议和备忘录。



建交25周年以来，两国各领域合作取得了丰硕成果。在和平、安全、稳定的基础上，以改善人民福祉为目标的哈萨克斯坦和爱沙尼亚将进一步巩固两国友好关系。



【编译：昂哈尔】