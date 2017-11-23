哈乌总统相互致电祝贺建交25周年

哈通社/塔什干/11月23日 -- 据乌兹别克斯坦外交部消息，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦建立外交关系25周年之际，两国元首相互致贺电祝贺。

纳扎尔巴耶夫在贺电中指出，在这短短的25周年内，哈乌合作关系取得了显着的成果。

"目前，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦之间的政治、经贸和人文领域的合作关系成为了双边和多边合作的榜样。为中亚地区的进一步发展奠定了坚实的基础。今年我们相互进行的访问进一步加深了两国各领域的合作关系。"纳扎尔巴耶夫在贺电中说。

纳扎尔巴耶夫总统相信，哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦之间富有成果的战略伙伴关系将继续为两国人民带来福利。

乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫在贺电中指出，具有重要历史意义的建交25周年纪念日为加强两国睦邻友好和哈乌"永恒的友谊"和"战略伙伴关系"的加强奠定了基础。

米尔济约耶夫还表示，今年哈乌之间的高层会晤，使两国关系提升至新的水平，并增加了新的具体实际内容。他指出，当前的合作水平符合兄弟两国的在国际社会上的共同利益，并有利于中亚地区的稳定和发展。

乌兹别克斯坦总统在贺电中强调，乌方希望继续扩大和深化与哈萨克斯坦之间的所有领域合作关系，以及在国际和地区组织的框架内的相互合作。

【编译：小穆】