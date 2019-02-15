哈萨克斯坦加入《不扩散核武器条约》25周年

哈通社/阿斯塔纳/2月15日 -- 哈萨克斯坦外交部副部长叶尔詹·阿什克巴耶夫15日表示，今天是哈萨克斯坦加入《不扩散核武器条约》25周年。

25年前，1994年2月14日，纳扎尔巴耶夫总统对美国进行正式访问框架下作为存约国向美国总统比尔·克林顿的提交了关于批准《不扩散核武器条约》的文件。

自从那时起，哈萨克斯坦作为无核武器国家加入该条约。在此之前，根据总统的重要决定，就关闭塞梅试验场、放弃核武器库、撤出境内核武器等方面进行了大量工作。

1992年5月23日，哈萨克斯坦与白俄罗斯和乌克兰作为核继承国同俄罗斯和美国在里斯本签署了《关于履行第一阶段削减战略武器条约的议定书》，即《里斯本议定书》。

苏联解体后，哈萨克斯坦曾是拥有世界第四大核武库的国家。

哈萨克斯坦加入《不扩散核武器条约》基于实现无核世界的愿景，是实施外交政策的重要里程碑。

《不扩散核武器条约》是防止核武器进一步扩散、促进和平利用核能和推进核裁军目标的全球努力的核心。

哈萨克斯坦作为核裁军和核不扩散领域的领头国支持各国家严格执行条约的一切规定。

因拥核武器国家与无核武器国家之间没有其他国际协议，所以《不扩散核武器条约》仍将被各方视为独特的重要文件。

纳扎尔巴耶夫总统于2018年1月18日在联合国安理会题为"不扩散大规模杀伤性武器：建立信任措施"的会议中发表重要讲话，并提出一系列倡议。

哈萨克斯坦愿意就总统关于到2045年，也就是联合国成立100周年之际建立无核世界的倡议开展大量工作。

【编译：冰山】