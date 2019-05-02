《不扩散核武器条约》：哈萨克斯坦为实现无核世界所作的25年努力

哈通社/纽约/5月2日-《不扩散核武器条约》（NPT）缔约国2020年审议大会筹备委员会第三届会议29日在纽约召开，由哈萨克斯坦外交部副部长叶尔詹•阿什克巴耶夫带领的代表团参会。

会议上，阿什克巴耶夫代表《中亚无核武器区条约》（《塞米巴拉金斯克条约》）缔约国发言，指出今年是该条约生效10周年，而该区域仍然是北半球唯一的无核武器区。



同时，作为中亚地区的代理协调员，阿什克巴耶夫敦促美国尽快批准《塞米巴拉金斯克条约福担保（不使用核武器）议定书》，并表示希望进一步建立世界上新的无核武器区。



他还表示，今年是哈萨克斯坦加入《不扩散核武器条约》25周年。在此框架内，阿什克巴耶夫概述了哈萨克斯坦过去四分之一世纪内的主要里程碑。



他指出，该条约在加强全球安全架构的多边集体行动中发挥了重要作用。哈萨克斯坦经历了其独特的无核化道路，并仍然坚信裁军是最有效的建立信任的措施。在此方面，核大国之间的相互不信任，以及核国家和非核国家之间的相互影响，破坏了条约的无条件执行和有效性。



此外，在提到哈萨克斯坦为实现安全可靠地将原子能用于和平目的的共同目标时，阿什克巴耶夫提到了国际原子能机构低浓缩铀银行的成立。该银行于2017年成立，并于今年首次作为低浓缩铀的储存设施，这将确保在遇到政治障碍时能够不间断地向核电厂供应燃料。



【编译：达娜】