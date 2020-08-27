托卡耶夫总统出席哈萨克斯坦宪法颁布25周年国际研讨会

哈通社/努尔苏丹/8月27日 – 据总统府新闻局消息，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统27日以在线方式出席了主题为《21世纪的宪法——法治、人的价值以及国家效率》的国际科学研讨会及亚洲宪法法院和相关机构协会第四次全体会议。

会上，托卡耶夫总统强调指出，哈萨克斯坦于1995年经全民公决通过了哈萨克斯坦新宪法，首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫领导了宪法价值观的确立，并拟定了相关的基础性文件。

«宪法奠定了我国独立主权的基础，»托卡耶夫总统说，«个人及其命运，其权利和自由，被宣布为国家最宝贵的财富。国家领土完整、社会和谐、政治稳定、法治和民主的原则在这部根本大法当中得到了明确的体现。 宪法还确立了形成哈萨克斯坦共和国最重要的法律、政治和社会经济的先决条件。»

托卡耶夫总统指出，随着时代要求的变化，宪法不断得到完善和更新，是完全正常合理的现象。世界日新月异，哈萨克斯坦也在紧跟潮流持续发展。因此，根据新的情况，宪法文本也会进行适当的修订。

总统在讲话中表示，哈萨克斯坦宪法颁布后的四分之一个世纪当中，进行了三次宪法改革。相关改革得到了公民社会群体的广泛参与。

他强调指出，宪法条文仍然拥有广泛的改革潜力，尤其是在社会层面提出的社会经济和政治需求方面。

总统着重指出，当前哈萨克斯坦的主要任务是深化普遍民主原则，保障人民和公民的权利和自由。

«议会已经在社会信任会议的倡议下通过了一系列重要的法律修正案。关于和平集会的一项新法案已经正式生效，组建政党的程序也通过立法形式大大简化，还通过立法将政党内女性和青年成员的人数配额提升到了最低30%。»托卡耶夫总统说。

国家元首表示，在执行《宪法》条文方面，宪法委员会起到了重要的作用。他指出，宪法委员会在确保宪法至上原则的落实，以及对宪法条文进行释法等方面做出了巨大贡献。 他还指出，今年哈萨克斯坦宪法委员会主席正担任亚洲宪法法院和相关机构协会主席职务。

在发言的最后，总统向所有与会人士致以宪法颁布25周年的祝贺。

«哈萨克斯坦宪法体现了哈萨克人民数个世纪所积累的丰富经验和智慧财富，并结合了世界法律思想的最佳成果。相信在未来，我们的宪法也将成为国家政治和经济稳定发展的坚实后盾。我向诸位致以哈萨克斯坦宪法颁布25周年的祝贺。»托卡耶夫总统说。

欧洲民主法制委员会主席詹尼·布基奇奥，欧亚经济联盟法院主席卓勒姆贝特·巴伊舍夫，德国国际法律合作基金会总干事弗拉克·巴赫勒，欧安组织驻努尔苏丹项目办公室主任德尔德·萨博等在此次会议上发表了讲话。

【编译：木合塔尔·木拉提】