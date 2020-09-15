哈萨克斯坦民族和睦大会25周年国际研讨会今日开幕

哈通社/努尔苏丹/9月15日--哈萨克斯坦民族和睦大会成立25周年：挑战、成就和经验主题国际科学实践研讨会今日在首都努尔苏丹开幕。

民族和睦大会副主席优斯夫·科里各夫表示，哈萨克斯坦的多民族多语言属性并没有引起争议，反而成为了一种竞争优势。

“今天的科学实践研讨会主题包括大会成立25周年以来的所有阶段。我们走过了25年的发展历程。在首任总统、民族领袖努尔苏丹·阿比舍吾勒·纳扎尔巴耶夫的倡议下，凝聚全国各族人民的民族和睦大会于1995年正式成立。在1990年代初，世界预测哈萨克斯坦将因其多民族属性而灭亡，并从世界地图上消失。多民族国家就像一个存在爆炸风险的餐具，有可能会引起民族矛盾与冲突。首任总统的明智政策将哈萨克斯坦各民族凝聚在一起，并没有让国际预测成为现实。哈萨克斯坦的多民族和多种语言属性并没有引起争议，反而成为了一种竞争优势。 ” 他说。

据其介绍，民族和睦大会在25年内取得了重大成就。如今，哈萨克斯坦的各民族都拥有平等的机会和条件，以保留其传统文化和习俗。

科里各夫表示，最近，各民族在发展本民族文化的同时，也在尝试学习国语-哈萨克语，相信该语言将会成为各族相互交流的共同语言。哈萨克斯坦的民族和睦研究院在国际社会具有重大影响。如果没有首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的明智政策，就没有今天。建立和平宁静的国家方面，哈萨克斯坦的各民族，以及首任总统纳扎尔巴耶夫做出了重大贡献。直属哈萨克斯坦新闻和社会发展部的民族关系发展司的成立让民族和睦大会有了进一步发展。

【编译：阿依波塔】