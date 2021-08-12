哈萨克斯坦25名残疾人运动员将出征东京残奥会

哈通社/努尔苏丹/8月12日--东京残奥会将于2021年8月24日至9月5日举行。

将有25名残疾人运动员代表哈萨克斯坦队出征2021年东京残奥会，参加7个项目的比赛。

国家残奥会委员会市场营销部门在发布的消息中表示，残奥会前夕，开始了«我们支持哈萨克斯坦的残奥会»挑战赛。 2016 年里约残奥会后，想参加残奥会的人数有所增加。为支持残疾人体育运动的发展，在全国各地区开设了特殊俱乐部和学校。此外，首都努尔苏丹市也开设了残疾人体育训练中心，在那里，残疾人可以免费使用各类体育器械。

根据早前报道，国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫于7月29日会见了国家残奥会代表团队员。

总统指出，哈萨克斯坦在独立历史上首次赢得了25个残奥会参赛资格，并指出，残奥会运动员是不屈不挠的勇气和毅力的象征。

« 并不是每个人都可以做到从众多运动员中脱颖而出，获得参赛资格。 你们通过坚持不懈的毅力和专业训练来实现了这一点。可以说，我们的每一位运动员已经成为了获胜者，全国人民为你们感到骄傲。»总统说。

第32届奥运会于2021年7月23日至8月8日期间举行。

哈萨克斯坦有97名选手参加了28项目比赛。

本届奥运会上，哈萨克斯坦队以8枚铜牌收官，位列奖牌榜第83位。

值得一提的是，奥运会和残奥会各类项目中，获得第一至第六名的 哈萨克斯坦 运动员及其教练员将获得由政府颁发的特别奖金。

其中，金牌得主25万，银牌得主15万，铜牌得主7.5万美元。获得第4至第6名的选手所获奖金分别为3万、1万和5000美元。教练员所得奖励与运动员一致。

【编译：阿依波塔】