托卡耶夫总统出席圣彼得堡国际经济论坛25周年年会

哈通社/圣彼得堡/6月17日 – 哈萨克斯坦总统6月17日在圣彼得堡出席了圣彼得堡国际经济论坛25周年年会。

托卡耶夫总统在年会上发表了致辞。除哈萨克斯坦总统外，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京和埃及总统阿卜杜勒·法塔赫·塞西也发表了讲话。此外，中国国家主席习近平通过视频方式向大会致辞。

托卡耶夫总统在致辞中感谢俄罗斯总统普京的热情邀请和盛情款待。总统指出，作为享有盛誉的专业级别对话平台，圣彼得堡论坛在四分之一个世纪中，已经在国际舞台上拥有了重要的地位和影响力。

总统表示，本届年会的举行，正值世界政治和经济紧张局势加剧之际。

-受大流行疫情以及地缘政治紧张局势升级的影响，全球冲突正在面临一个新的局面。全球化时代正在悄然的、或多或少的，向着区域化时代所转变。无论如何，传统经济模式和贸易方向的变化正在加快。世界正在发生迅速的改变，但令人遗憾的是，大多数情况下都不是朝着好的方向。- 总统说。

托卡耶夫总统认为，需要认真考虑的是在新形势下世界秩序结构的快速变化，以及«东-西»、«南-北»方向上相互作用的稳定向量的交换。

- 我们地区的国家不仅要充分应对这些挑战，而且要努力充分利用这些挑战。 因此，在欧亚经济联盟内将欧亚一体化与中国的«一带一路»理念相结合非常重要。- 总统说。

托卡耶夫总统谈到了哈萨克斯坦为了实现现代化的公共管理体系和创建新哈萨克斯坦而开始实施的大规模政治经济改革。

- 我们努力使经济的增长能够同时带动公民生活水平实现同等规模的提升。我们打算发展贸易和经济联系，开设新的生产设施，为人力资本的增长和创新的引进创造条件。- 托卡耶夫说。

哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫指出，为了本地区的可持续发展，有必要扩大合作范围，为经济增长铺平道路。总统着重强调了国际和地区安全在这一进程中的重要性。

哈萨克斯坦总统提请与会者注意一些重要问题，并特别强调增加欧亚经济联盟的潜力将是目前最为紧迫的一项任务。

- 联盟所有成员国的经济总量现已超过2万亿美元。这是一个非常大的市场，拥有自由贸易、资本和劳动力。即便是在大流行和危机背景下，联盟的内部合作一直在稳步加强。2021年成员国之间的贸易额达到欧亚经济联盟成立以来的最高水平—— 730亿美元，比前一年多出了近三分之一倍。- 总统说。

托卡耶夫总统强调，俄罗斯是哈萨克斯坦在欧亚经济联盟内的重要经贸伙伴。

- 两国贸易额在2021年达到了 240 亿美元，增幅30%，创造了一个新纪录。今年这种增势仍在保持。考虑到当前的新形势，在欧亚经济联盟框架下制定新的贸易战略将是适当和有益的。与其采取有效性值得怀疑的反制裁措施，不如推行覆盖整个亚洲和中东市场的积极和最优的贸易政策。哈萨克斯坦将充当一种«缓冲市场»。总的来说，能否成功的实现欧亚一体化取决于我们联合贸易战略的有效性。- 托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统还指出，哈俄两国之间的产业合作具有广阔的发展前景。总统表示，他准备为俄罗斯投资者提供具有适当基础设施的工业用地，并提供各种有利的条件。

托卡耶夫总统在讲话中还谈到了粮食安全的重要性。总统强调，在当前形势下，充分发挥两国农业潜力非常重要。总统还根据联合国粮食及农业组织的数据表示，俄罗斯和哈萨克斯坦均是全球农业领域的领先国家。

- 由于全球粮食安全形势恶化，这一问题变得更加复杂。为人民提供优质安全的食品-这是确保内部稳定的主要因素和任务。为了建立可靠的食品系统，引入创新解决方案和先进技术并阻止食物浪费非常重要。食品安全的保障机制不仅应该在国家层面，也应该在欧亚经济联盟框架下予以梳理。这种情况下，需要考虑到联盟成员国的利益。如果我们不共同努力，就很难实现在这个非常重要的领域设定的目标。也就是说，与通货膨胀和粮食短缺作斗争是我们所有人的共同任务。- 他说。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫强调指出，进一步扩大与第三国的经贸合作问题是又一项需要重视的任务。





- 作为一体化进程的积极参与者，哈萨克斯坦始终支持与其他国际组织开展互利合作。大欧亚伙伴关系的形成正在圣彼得堡论坛的框架内积极讨论。这一概念旨在为区域组织的平等合作创造一个共同空间。因此，哈萨克斯坦大欧亚伙伴关系的进程的建立持欢迎态度。- 总统说。

哈萨克斯坦是2022年的独联体轮值主席国。托卡耶夫总统在讲话中指出，独联体成立至今的经验证明，多边对话在复杂的地缘政治形势下是有效的。

- 我认为，独联体完全有能力成为开展这种大规模项目的有利基础框架。同时，上合组织、东盟、欧亚经济联盟将成为大欧亚空间不可分割的一部分。- 他说。

托卡耶夫表示，中国、印度、中东、南亚和东南亚等友好国家在未来的十年内将很有可能成为该地区国家经济的主要投资者。

- 中国是哈萨克斯坦在经济和对外贸易领域的主要合作伙伴。在过去的15年中，该国对我国经济的投资超过 220 亿美元。因此，深化与中国的多边合作对我国来说是一项非常重要的任务。- 总统说。

托卡耶夫总统还指出，需要加强业务结构之间的直接联系，并开辟新的运输和物流走廊。

- 通过凝聚我们的力量，我相信我们可以创造一系列突破性的创新和技术项目，建立一个连续的运输和物流系统，并最终为我们各国的经济增长创造新的机遇。- 托卡耶夫总统说。

哈萨克斯坦总统在讲话中还谈到了与气候变化有关的问题，特别是加强绿色投资的可能性和解决环境问题的方案等。

- 去年由于降水量的减少，河流水量很少，我国农民遭遇了严重的干旱。跨界乌拉尔河的情况十分研究。为了各国的可持续发展，这种长期性的任务应该由我们各国共同解决。- 他说。

总统在讲话中表示，高质量的人力资本和建设性的跨文化对话，将是经济增长的可靠保障。在这方面，哈萨克斯坦将继续奉行保护文化多样性和促进全球文明间对话的政策。他谈到了将于今年9月在努尔苏丹市举行的世界和传统宗教领袖大会，并邀请俄罗斯的宗教人士参会。

在讲话的最后，托卡耶夫总统指出，建立一个和平、稳定和经济强大的欧亚大陆将成为全球范围内可持续发展和包容性增长的有力因素。他还强调，向圣彼得堡国际论坛这样卓越的对话平台，将在这一过程中发挥重要的作用。

在结束了主要演讲人的发言后，论坛以问答形式继续进行。