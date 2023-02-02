美联储宣布加息25个基点 预计还将持续上调利率

哈通社/阿斯塔纳/2月2日 —— 据中新社消息，美国联邦储备委员会2月1日宣布，将联邦基金利率目标区间上调25个基点到4.5%至4.75%的水平，符合市场普遍预期。这是美联储自去年3月以来连续第八次加息。

美联储在为期两天的货币政策例会后发表声明。此次声明将“通胀仍然居高不下”的措辞改为“通胀有所缓和，但仍处于高位”，同时重申高度关注通胀风险，预计还将继续上调利率。

声明称，最近的指标表明美国的支出和生产温和增长，就业增长势头强劲，失业率保持在低位。通胀有所缓和，但仍处于高位。俄乌局势加剧了全球不确定性。美联储高度关注通胀风险。为支持实现充分就业和2%较长期通胀率的目标，美联储决定将联邦基金利率目标区间上调到4.5%至4.75%之间，并预期这种持续上调将是合适的，以形成足够限制性的货币政策立场。此外，美联储将继续缩减资产负债表规模。

美联储主席鲍威尔在货币政策例会后的记者会上表示，过去三个月的通胀数据显示价格增长速度有所放缓，不过，我们仍需要更多证据来确定通胀处于持续下降的轨道上。历史强烈警告不要过早放松政策。美联储关注的重点不是短期走势，而是更广泛金融状况的持续变化。目前的判断是，美联储还没有采取足够严格的政策立场，所以说预计持续加息将是合适的。在今年3月的货币政策例会上，美联储将更新对终端利率的评估。

美国股市三大指数在鲍威尔讲话后由跌转涨。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数上涨6.92点，或0.02%，收于34092.96点；纳斯达克综合指数上涨231.77点，或2%，收于11816.32点；标准普尔500种股票指数上涨42.61点，或1.05%，收于4119.21点。

《华尔街日报》说，此次加息标志着美联储连续第二次放慢加息步伐。鲍威尔发表讲话后，投资者预计若通胀数据继续改善，美联储此前预测的5%至5.25%之间的终端利率有可能面临下调。彭博社援引分析人士观点称，美联储官员已经开始说“两边话”，他们在暗示进一步加息是合适的同时，也承认将在未来的政策决定中考虑收紧的累积量。市场对利率在将升至多高以及维持高位多久方面已偏向鸽派。