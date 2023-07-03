哈通社/阿斯塔纳/7月3日 -- 哈萨克斯坦武装力量空军建军已满25周年。

关于正式组建哈萨克斯坦武装力量空军的决议令于1998年7月2日签署生效。

作为哈萨克斯坦防空力量的主要机动火力部队，空军航空部队的任务包括确保对哈萨克斯坦空中边界的保护，保障国家、行政和军事设施的防空，以及对武装部队其他类型和分支提供空中支援。

哈萨克斯坦空军配备有现代化飞机，包括多用途战斗机、攻击、运输战斗直升机和军用运输机。

建军25年来，哈萨克斯坦空军飞行员实战训练体系不断完善。这一训练体系注重对现代武装冲突经验的分析和研究，允许以新的作战方式和方法训练人员，针对最新的变化，调整其作战训练课程和计划的内容。

位于阿克托别的防空部队军事学院（以两次获得苏联英雄称号的哈萨克斯坦军事塔勒哈特·比戈尔迪诺夫之名命名），多年来持续为空军培养各种专业技术人员，包括飞行员、工程人员、通信技术人员、地勤人员等。

作为哈萨克斯坦蓝天的守护者，哈萨克斯坦空军军人延续了空军的光荣传统，他们的专业精神已在各种国际演习和军队比赛中多次得到证明，并清楚地表明他们已经做好了解决复杂训练和战斗任务的准备。

【编译：木合塔尔·木拉提】