全国逾25万教师参加含AI课程培训 知识水平最高提升28%

据介绍，哈萨克斯坦教师继续教育培训体系已于2025年完成更新，相关课程由哈萨克斯坦教育部联合联合国教科文组织（UNESCO）共同完善。

新版课程加入了数字化教学及人工智能技术在教育领域应用等内容，旨在提升教师适应现代教育发展的能力。

官方数据显示，其中约7万名教师已接受数字技术专项培训。

教育部在回复媒体问询时表示，培训成效主要通过教师知识水平提升情况进行评估。整体来看，参加课程后的教师知识水平平均提高24%至28%，其中2025年平均增幅达到27.4%。

此外，课程参与者满意度评分达到9.8分（满分10分），显示教师对培训质量整体评价较高。

目前，教师知识评估主要通过国家统一测试进行，并已与教师认证体系实现衔接。

在融合教育领域，哈萨克斯坦2025年还实施了11项专项培训计划，重点提升教师在特殊教育及包容性教育方面的实践能力。

教育部表示，相关培训成果将通过教师在实际教学中运用所学技能的情况进行进一步评估。

【编译：达娜】