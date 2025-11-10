中文
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    10:54, 10 11月 2025 | GMT +5

    超2.5万残疾人获就业帮扶措施

    哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦劳动和社会保障部消息，截至2025年11月1日，各类就业促进措施已覆盖2.55万名残疾人。目前，全国共有11.1万名有特殊需求的残疾人实现就业，占劳动年龄段残疾人口总数的30%。

    мүгедек
    Фото: Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

    哈萨克斯坦现有残疾人74.39万人，占全国总人口的3.7%，其中37.52万人处于劳动年龄。

    根据《哈萨克斯坦社会法典》，地方执行机构须为残疾人设立就业配额：在不包括繁重、有害或危险工种的前提下，用工总数50人以上的企业，需将2%至4%的岗位预留给残疾人。今年第三季度，通过配额机制已有7100名残疾人成功上岗。

    残疾人正积极参与各项就业促进举措。截至11月1日：
    - 4800人获得稳定就业岗位；
    - 538人参加青年实践项目；
    - 538人进入社会工作岗位；
    - 5700人参与公共工作；
    - 758人通过“银色年华”项目就业；
    - 120人加入“首份工作”项目；
    - 9人通过“代际契约”项目获聘。

    此外，277人接受短期职业培训，4500人参加“创业启航”项目学习创业基础知识。

    针对社会弱势群体，政府提供最高400个月计算指数（约160万坚戈）的创业启动无偿补助金。目前，已有1400名残疾人获得该项支持。

    自2018年起，借鉴国际经验，哈萨克斯坦推出对雇主为残疾人配备特殊工作岗位所需支出予以补贴的政策。今年已创建87个此类专项岗位。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

