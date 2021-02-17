来自哈萨克斯坦的27岁青年跻身《福布斯》1000强榜单

哈通社/纽约/2月17日--据福布斯（Forbes）官网消息，«Consilienz»公司的联合创始人、来自哈萨克斯坦的27岁青年埃里萨尔·努尔马加姆别托夫（Elisar Nurmagambetov）入选美国《福布斯》杂志«The Next 1000 2021»（2021年1000强）榜单。

埃里萨尔·努尔马加姆别托夫和来自坦桑尼亚的66岁的阿米尔·桑德吉（Amir Sunderji）于2019年联手创建了«Consilienz»，该软件系统可检测洗钱、欺诈等金融犯罪，以及贩运人口。

如上所述，以商业为幌子经营的犯罪企业只有10％的机会被抓住，但是金融机构、执法机构和政府机构现如今可以使用«Consilienz»系统及其广泛的调查对象数据库来检测风险交易，包括观察名单、公司记录等。

小型企业在美国非常发达。超过3000万的美国企业是小型企业，约三分之二的新工作岗位是来自小型企业。为了介绍这些企业家英雄，《福布斯》创立了«Next 1000»榜单，以展示全国范围内的雄心勃勃的个体经营者、自筹资金商店和初创公司。

【编译：阿拉依】



